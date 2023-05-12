【業績｜零售股】新秀麗倒跌4%　首季多賺3.5倍　擬2024年恢復派息

▲ 【業績｜零售股】新秀麗首季多賺3.5倍 擬2024年恢復派息

新秀麗 （01910） 公布業績，今年首季收入按年增48.5%至8.52億美元，扣除匯率影響則增55.3%，另較2019年同期增2.4%。新秀麗解釋指，由於疫情影響消退，休閒及商務旅遊強勁復甦，及對產品的需求增加。

新秀麗開市升2.6%，報23.75港元，其後走低並倒跌，現跌4.3%，報22.2元，創近兩個月低。

新秀麗指，自2020年至2023年間，公司因應對疫情而停止分派，擬於2024年恢復年度現金分派，惟須遵守其股息及分派政策。

季内，公司純利7,380萬美元，按年增3.5倍，若扣除匯率影響則增長3.76倍；每股盈利0.051美元，經調整每股盈利0.056美元；毛利率改善3.3個百分點至58%。

按地區劃分，亞洲銷售復甦步伐最爲明顯，按固定匯率計，亞洲收入增長89.4%至3.29億美元，貢獻整體收入38.6%；北美洲、歐洲及拉丁美洲分別增32.3%、52.1%及33.9%。

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記者：伍鍵文