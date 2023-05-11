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【大行點睇】時富：海底撈集中資源發展國內市場 營運現金流緊張 短期風險大

股樓投資 22:21 2023/05/11

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時富發表報告指，海底撈近年業務快速擴張，令公司在財務報表上處於緊張狀態。公司保留盈餘在這幾年間亦不斷下跌，由2018年底的21億元人民幣下跌至如今只有4億元人民幣，可見其營運現金流變得非常緊張。雖然公司決心放棄發展海外業務，保留資源集中發展國內市場，是一個極好的管理決策，但短期仍然存在相當大的風險。

時富時富資產管理董事總經理黃偉棠指出，海底撈約95%收入來自餐廳營運，2.8%來自外賣服務，剩下的2.1%則是售賣包裝食品。公司核心價值在於火鍋餐廳業務，管理層亦積極落實優質管理計劃，例如持續提升顧客就餐體驗，利用新技術優化業務管理系統，策略性收購優質資產等。

此外，公司亦推出指標考核計劃，將公司利益和員工薪酬掛鉤，這一系列措施都令所有員工有明確的工作方向和公平獎勵制度，以及讓每一間餐廳的經理都能以類似合夥人的形式處理日常業務。

延伸閱讀：【恒指目標】 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題（附10隻推介股）【見下頁

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在一綫城市中，海底撈門店數目由2018年的106間增長至2021年的234間，增長幅度超過2.2倍，而二綫城市則有超過2.5倍增長。此外，公司集中資源增加三綫城市的覆蓋率，數年間門店數目增長達4.9倍。

疫情期間，公司亦非常靈活變通，適時改變策略，放棄發展一綫城市，以減低營運成本，而疫情過後，則集中開展二三綫城市的業務，相信二三綫城市將會是海底撈拓展市場的短期目標。

自疫情爆發後，整個餐飲行業模式都有實質改變，到店就餐的顧客人數減少，迫使餐廳改變經營模式，引入外賣業務。雖然目前有關業務只佔整體營運收入的3%，但相信仍有很大的上升空間。另外，因全球疫情影響，公司亦決心放棄發展海外業務，保留資源集中發展國內市場，此舉也是一個極好的管理決策。
 
黃偉棠表示，海底撈近年業務快速擴張，雖然毛利率有59%左右，但其淨利率只有個位數，快速增長令公司在財務報表上處於緊張狀態。公司整體負債由2018年的33億元人民幣增長至2021年最高位214億元人民幣，增幅超過六倍，但其收入只增加不超過35%。

公司保留盈餘在這幾年間亦不斷下跌，由2018年底的21億元人民幣下跌至如今只有4億元人民幣，可見其營運現金流變得非常緊張。若以現金價格分析股價，目前公司的預期巿盈率超過28倍，比起行業中位數23倍高出20%。其企業價值倍數預測在13倍左右，符合行業中位數；資本性支出比銷售額(CAPEX/Sales) 則比同行多出三倍，反映管理層仍處於積極投資發展階段。

他認為，若以市盈率23倍及企業估值13倍來計算，預測每股公平值為16.5港元，並且仍存在一點下行空間。雖然公司在營收上有非常大潛力，但短期仍然存在相當大的風險。

 

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記者：李兆明

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