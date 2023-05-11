原單位裝修　嘉湖山莊客預繳半年租金　斥1.1萬短租同屋苑兩房

祥益地產謝利官表示，天水圍嘉湖山莊1期樂湖居2座中層E室，實用面積448平方呎，兩房兩廳，日前獲區內短租客承租。該租客鍾情上述單位與原居所屬同一屋苑，方便搬遷及視察裝修進度，加上區內可供短租的樓盤短缺，上述租客遂便決定以月租1.1萬元承租單位，並一次過預繳半年的租金合共涉資6.6萬元，平均呎租為24.6元。

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