  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 01:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中芯981】中芯毛利率按季跌11個百分點　美國收入佔比下跌

股市 21:29 2023/05/11

分享：

分享：

【中芯981】中芯國際首季收入按年跌2成　料次季收入錄5至7%增長

中芯國際 （00981） 公布首季業績，收入14.62億美元，按年跌20.6%，按季跌9.8%，主要是由於首季晶圓付運量減少所致，美國收入佔比按季由25.3%跌至19.6%。毛利率20.8%，按年跌19.9個百分點，按季跌11.2個百分點。

季内，中芯錄2.3億美元純利，按年跌4成。產能利用率按季由79.5%跌至68.1%。

中芯預計，今年次季收入按年錄5至7%增長，毛利率介乎19%至21%，平均晶圓單價受産品組合變動影響按季下降。展望全年，雖然估計次季收入觸底回升，但下半年復甦的幅度還不甚明朗，因此尚未看到市場全面回暖，對於全年的指引維持不變，預計收入按年跌幅為低雙位數，毛利率約為2成。

此外，公司表示，將按擴産計劃推進相應的資本開支，中芯深圳目前已進入量産，中芯京城料下半年進入量産， 中芯東方料年底通綫，中芯西青仍在建設中。

相關文章：

【中美角力】商湯、中芯挫11%　拜登據報將下令　限制美國企業投資中國經濟關鍵領域　外交部汪文斌：美方將經貿科技「武器化」

【業績｜藍籌】中芯國際去年純利增6.8%至18.2億美元　不派息

記者：伍鍵文

業績公布 港股 H股 中芯國際（00981）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【美股市況】指跌曾挫逾400點 PACW跌逾2成 美滙重上102關（不斷更新）
【美股市況】指跌曾挫逾400點 PACW跌逾2成 美滙重上102關（不斷更新）
【英國樓市】英國驚現10成按揭　稱「有能力租　就有能力供」
【英國樓市】英國驚現10成按揭　稱「有能力租　就有能力供」
【恒指夜期+ADR】京東美股高港9%　夜期跌36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股高港9%　夜期跌36點（不斷更新）
【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道
【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道
【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）
【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款