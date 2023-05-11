【中芯981】中芯毛利率按季跌11個百分點　美國收入佔比下跌

▲ 【中芯981】中芯國際首季收入按年跌2成 料次季收入錄5至7%增長

中芯國際 （00981） 公布首季業績，收入14.62億美元，按年跌20.6%，按季跌9.8%，主要是由於首季晶圓付運量減少所致，美國收入佔比按季由25.3%跌至19.6%。毛利率20.8%，按年跌19.9個百分點，按季跌11.2個百分點。

季内，中芯錄2.3億美元純利，按年跌4成。產能利用率按季由79.5%跌至68.1%。

中芯預計，今年次季收入按年錄5至7%增長，毛利率介乎19%至21%，平均晶圓單價受産品組合變動影響按季下降。展望全年，雖然估計次季收入觸底回升，但下半年復甦的幅度還不甚明朗，因此尚未看到市場全面回暖，對於全年的指引維持不變，預計收入按年跌幅為低雙位數，毛利率約為2成。

此外，公司表示，將按擴産計劃推進相應的資本開支，中芯深圳目前已進入量産，中芯京城料下半年進入量産， 中芯東方料年底通綫，中芯西青仍在建設中。

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記者：伍鍵文