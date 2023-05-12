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【中芯981】中芯國際首季收入跌兩成、CEO：次季可望回升　股價曾升逾半成

股市 11:20 2023/05/12

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【中芯981】中芯國際首季收入跌兩成、CEO：次季可望回升

中芯國際 （00981） 公布，今年第一季收入14.62億美元，按年跌20.6%，按季跌9.8%，主要是由於首季晶圓付運量減少所致。中芯國際季度純利2.3億美元，按年跌4成。

中芯國際首季毛利率20.8%，按年跌19.9個百分點，按季跌11.2個百分點。產能利用率按季由79.5%跌至68.1%。

從應用分類，智能手機佔中芯國際晶圓收入23.5%，較去年同期少5.2百分點；物聯網佔比跌1.1百分點至16.6%；消費電子跌1.1百分點至27.8%；其他類別由25.8%增至33.2%。

中芯國際股價曾升逾半成，高見21.25元，最新升幅回順至2.5%，暫報20.65元，成交逾10億元。

料第二季恢復按年增長　毛利率維持僅約20%

中芯預計，今年次季收入按年錄5至7%增長，毛利率介乎19%至21%，平均晶圓單價受産品組合變動影響按季下降。

展望全年，雖然估計次季收入觸底回升，但中芯國際認為，下半年復甦的幅度還不甚明朗，因此尚未看到市場全面回暖，對於全年的指引維持不變，預計收入按年跌幅為低雙位數，毛利率約20%。

中芯國際CEO：28、40納米滿載　4大新廠定位不同

中芯國際聯席首席執行官趙海軍指，雖然手機、消費電子需求未見回升，企業庫存量也令產能使用率受影響，第二季公司將聚焦開發新產品，並提高市場份額，來支撐收入回升，而目前40和28納米製程已經恢復滿載狀態。

他表示，對比3個月前，部分標準產品需求已經觸底，去年處於「去庫存」階段的高壓驅動、攝像頭芯片和專用存儲器領域都有向好的變化。

趙海軍又介紹，新建的四個工廠各有側重點，如中芯深圳主打高壓驅動、攝像頭芯片和功率電子。中芯西青主打模擬和電源管理產品；中芯京城和中芯東方產品平台更多元化，填補市場空缺。

中芯國際在業績公告表示，中芯深圳目前已進入量産，中芯京城料下半年進入量産， 中芯東方料年底通綫，中芯西青仍在建設中

中芯國際第一季資本開支為12.586億美元，較去年第四季19.871億美元減少。

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