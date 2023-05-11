▲ 【亞洲經濟】調查：67%受訪高管 視中國、印度、印尼為增長潛力最大市場

瀚亞投資、羅兵咸永道新加坡聯合公布「亞洲2.0：投資於新機遇時代」白皮書，指在供應鏈重新調整、消費者大幅增長及創新共同推動下，人口、科技及經濟轉型正為亞洲傳統及新經濟領域的投資者創造新機會。

在白皮書中，對商界多個行業的高管領袖進行調查和訪談，67%受訪高管認為，隨着企業在亞洲尋求擴張及發展，印度的潛力最大，緊隨其後是中國（57%）及印尼（38%）。

調查發現，由於亞洲的消費群不斷擴大及發展，77%受訪高管正在亞洲尋求擴張或轉型機會；69%受訪高管對亞洲未來持續經濟增長表示樂觀；62%受訪者將改善實體及數碼基建，勞動技能組合進步（56%）及利好的政府政策和優惠（50%）列為支持亞洲未來轉型及其在亞洲長期業務目標的重要有利因素。

另外，商界領袖意識到對可持續發展的關注日益增加，57%受訪高管表示，選擇供應商將取決於ESG考慮因素。

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記者：伍鍵文