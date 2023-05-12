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【銀行危機】PACW 4度熔斷瀉兩成　存款一周流失9.5%

股市 06:54 2023/05/12

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【銀行危機】PACW存款一周流失9.5%

美國地區銀行擠提危機未完，PacWest Bancorp（美：PACW，西太平洋銀行）公布最新進展，PACW指出，第一信託銀行（美：FRC）被監管機構接管後，PACW隨即出現在金融新聞顯著位置，加劇客戶對銀行的擔憂，在5月1至5日的一周內，存款大幅度流失9.5%，以截至3月31日的總存款281.88億美元計，幅度約26.8億美元。

PACW指出，存款流失絕大部份在5月4至5日時發生，因為5月3日，外電正報道PACW探索所有選擇，以及與潛在投資者進行會談。

截至5月10日，可動用流動性為150億美元，超過52億美元為未投保存款。

PACW表示，打算在第二季完成戰略資產出售，以減少高昂的借貸成本，以及高成本負債，完成交易後，預計總資產接近350億美元。

PACW即市波動，4度觸發熔斷，曾跌34%，低見4美元，收報4.7美元，跌22.7%，成交3.4億美元。

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記者：譚志偉

美股 美國 銀行
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