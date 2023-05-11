【港元定存】虛銀鬥搶3個月定存　WeLab Bank狠加1.1厘最新報3.6厘　PAOB分層加息應戰

較短年期的港元拆息近日升勢稍凌厲，虛擬銀行WeLab Bank今（11日）加3個月期GoSave 2.0定期存款年利率，由原來的年利率2.5厘上調1.1厘，最新報3.6厘，起存額10元。若以1萬元本金計，到期可賺88.7元利息，較之前利息多約27元。

另一虛擬銀行PAOB亦上調3個月期港元定存息，3個月定期此前劃一3.2厘，最新是50萬元或以上本金敍造3個月定存，年利率升至3.7厘；100元至50萬元以下本金的3個月定存息，則加至3.4厘。若以50萬元本金計，3個月到期可賺4561.6元利息，較之前利息多約616元。該虛銀亦同時上調4個月、5個月、9個月及12個月的定存息，由原先劃一3.3厘，加至3.4厘。

近日有調整港元定存的銀行包括南商、東亞 （00023） 、創興等，其中南商已上調3個月定存年息0.1厘，新息率報3.2厘，同時削1年期息率0.4厘，息率跟3個月相同。

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編輯：胡學能