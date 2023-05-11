【華為手機】華為旗艦P60 Pro正式登陸香港　主打攝影售價7,988港元起

▲ 華為的最新旗艦HUAWEI P60 Pro主打高階拍攝、攝影功能，機體今日正式登陸香港，售價由7,988港元起。

智能電話市場競爭一向激烈，各廠商一直在機體的外型、效能、性價比方面較量，華為的最新旗艦HUAWEI P60 Pro主打高階拍攝、攝影功能，機體今日正式登陸香港，售價由7,988港元起。

HUAWEI P60 Pro採用6.67吋2,700×1,220解像度OLED屏幕，有120Hz LTPO自適應屏幕刷新率，對應10.7億色彩、1,440Hz PWM高頻調光。機體配備Snapdragon 8+ Gen 1 4G處理器，電池容量為4,815mAh，支援88W快充及50W無線充電。

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拍攝效能上，P60 Pro配備4,800萬像素F2.1大光圈OIS長焦距鏡頭，4,800萬像素F1.4-4.0可調光圈OIS主鏡頭、1,300萬像素廣角鏡，並組成三攝像模組，可提供13mm廣角至2,700mm 遠攝變焦。機體有洛可可白、羽砂黑、兩款顏色選擇。機體有兩型號選擇，8GB記憶體+256GB儲存容量，價格由7,988港元起；12GB記憶體+512GB儲存容量，價格由8,988港元起。

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本地零售銷售漸回暖 銷售展望樂觀

疫情過後，本地經濟逐漸回暖。華為大中華終端業務部副總裁何鴻略表示，香港本地的零售銷售，在通關之後逐漸向好，本地專門店的訂單數量增長理想，預料今年上半年華為手機銷售展望可達10%以上按年升幅。

惟華為手機從前有Leica加持，如今則未有Leica支援，何鴻略則表示，華為手機一向以拍攝強勁見稱，即使沒有Leica加持，香港仍然有不少粉絲，特別是華為P系列手機，相信有攝影追求的群體仍然會購買華為的高階攝影手機。

▲ 華為大中華終端業務部副總裁何鴻略表示，香港本地的零售銷售，在通關之後逐漸向好，本地專門店的訂單數量增長理想，預料今年上半年華為手機銷售展望可達10%以上按年升幅。（李彥煒攝）

HUAWEI P60 Pro今日起在指定零售商及運營商發售，包括HUAWEI沙田新城市廣場體驗店及1010、3HK、csl、SmarTone、HKT、中國移動香港、電訊數碼SUN MObile、中國電信香港等有售。

責任編輯：李彥煒

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