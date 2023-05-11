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【AI爭議】AI生成音樂假扮新歌　騙徒冒外國歌手之名行騙

科技 19:30 2023/05/11

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繼有外國藝術家利用AI生成一首以加拿大歌手Drake和The Weeknd聲音為原型的歌曲，引發AI歌曲及版權爭議後，再有騙徒以AI生成歌曲，假冒成另一美國歌手Frank Ocean未公開發表的新歌，騙取13,000加元（約7.6萬港元）。

【ChatGPT假新聞】中國首宗ChatGPT案件　內地男用AI造假新聞被捕

據外媒《Vice》報道，自稱為「mourningassasin」的騙徒，聘請了一位音樂家，利用AI生成工具，及以美國歌手Frank Ocean聲音，製作出9首「非常高質量的人聲曲目」。mourningassasin更將其中一首曲目的一小段，以「Frank Ocean新歌洩露」的方式，發佈到音樂論壇上。

由於Frank Ocean自 2016年以來，便未有再發行過新專輯。加上，該歌手在上個月的Coachella音樂節，出演了他近6年來的第一場音樂表演。「新歌洩露」一事，讓歌迷誤以為Frank Ocean有意推出新作品，增加了假歌的真實性。

mourningassasin聲稱，有不少人私訊他們，表示對新歌有興趣，又提出「支付大筆費用」購買該些歌曲音檔。另承認通過以每首歌3,0000美元（約2.4萬港元）至4,000美元（約3.1萬港元）的價格，賺取了大約13,000加元（約7.6萬港元）。

【Google Bard】Bard支援全球180國家使用　惟欠中國內地、香港

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責任編輯：殷凱怡

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