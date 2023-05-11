【港交所】打風黑雨照開市？ 港交所據報提議惡劣天氣期間照常交易

據《彭博》引述消息人士報道，港交所（00388）、證監會及金管局所組成的工作小組正在起草新計劃，以允許在颱風及暴雨期間繼續正常交易。港交所股價先升後回，今早（11日）曾高見316.6元，升1.2%，很快便掉頭向下，收報312.4元，跌0.1%，成交額10.8億元。

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消息指，新計劃其中一個選項是容許小型券商在颱風期間交易時，選擇延遲結算及交割，相關風險由港交所、證監會及金管局共同承擔，最終形式仍在討論當中，有可能會在即將進行的公眾諮詢前出所調整。港交所表示，有關評估仍處於早期階段，一切的調整都需要由港府及監管機構牽頭下讓所有利益持份者及市場參與者的合作，強調員工及客戶安全仍是重要考慮因素。證監會則指出，惡劣天氣下維持市場運作對本港整體有利。

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早在今年2月，財政司司長陳茂波在《財政預算案》中表示，港交所將探討一系列優化交易機制的建議，提議探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，以便利投資者交易和配合市場發展趨勢。

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記者：郭秀慧