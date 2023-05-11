【英國加息】英倫銀行加息0.25厘符預期　英鎊滙價靠穩　兌港元9.87算

英倫銀行宣布，加息0.25厘，符合市場預期，基準利率升至4.5厘，為2008年10月金融危機以來最高水平。英鎊滙價在消息公布後回升，英鎊兌美元暫報1.2594，兌港元回升至9.87算。

英倫銀行決策官員是次以7比2的比數通過加息0.25厘，有2位官員認為利率應維持在4.25%不變，亦即不需要加息。

英倫銀行在5月貨幣政策報告中指出，市場預測的利率路徑為今年第四季會達到4.75厘的峰值，央行的最新預測，則預料今年利率會處於4.8厘水平，即現水平最少再加一次息才會結束加息周期。

英國首季消費物價指數（CPI）按年升10.2%，但央行預期通脹會從4月份開始大幅回落，除高基數效應外，能源價格保證的延長和能源批發價格下降，都會降低家庭能源賬單對CPI的貢獻。然而，食品價格通脹回落速度可能較之前預期會慢。

央行貨幣政策委員會（MPC）的預測中，CPI會在兩年和三年內下降至略高於1%，大大低於2%的通脹目標，顯示經濟疲弱程度的增加和外部壓力下降，有望降低通脹。然而，當局對於通脹以何種速度回歸2%的目標，存在相當大的不確定性。

央行指，近期全球銀行業信貸收緊，對英國GDP的影響可能很少，預期今年上半年英國GDP將保持持平，但基本產出（排除罷工和額外銀行假期的估計影響）預計會有溫和增長，因委員會認為2月的經濟活動沒有想像中疲軟，需求雖低於歷史標準，但較預期為強。反映當地有機會避過經濟衰退。

英倫銀行預料到2024年底，當地失業率將保持在4%以下。

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編輯：葉志偉