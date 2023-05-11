  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 01:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國加息】英倫銀行加息0.25厘符預期　英鎊滙價靠穩　兌港元9.87算

股市 19:22 2023/05/11

分享：

分享：

英倫銀行宣布，加息0.25厘，符合市場預期，基準利率升至4.5厘，為2008年10月金融危機以來最高水平。英鎊滙價在消息公布後回升，英鎊兌美元暫報1.2594，兌港元回升至9.87算。

英倫銀行決策官員是次以7比2的比數通過加息0.25厘，有2位官員認為利率應維持在4.25%不變，亦即不需要加息。

英倫銀行在5月貨幣政策報告中指出，市場預測的利率路徑為今年第四季會達到4.75厘的峰值，央行的最新預測，則預料今年利率會處於4.8厘水平，即現水平最少再加一次息才會結束加息周期。

英國首季消費物價指數（CPI）按年升10.2%，但央行預期通脹會從4月份開始大幅回落，除高基數效應外，能源價格保證的延長和能源批發價格下降，都會降低家庭能源賬單對CPI的貢獻。然而，食品價格通脹回落速度可能較之前預期會慢。

央行貨幣政策委員會（MPC）的預測中，CPI會在兩年和三年內下降至略高於1%，大大低於2%的通脹目標，顯示經濟疲弱程度的增加和外部壓力下降，有望降低通脹。然而，當局對於通脹以何種速度回歸2%的目標，存在相當大的不確定性。

央行指，近期全球銀行業信貸收緊，對英國GDP的影響可能很少，預期今年上半年英國GDP將保持持平，但基本產出（排除罷工和額外銀行假期的估計影響）預計會有溫和增長，因委員會認為2月的經濟活動沒有想像中疲軟，需求雖低於歷史標準，但較預期為強。反映當地有機會避過經濟衰退。

英倫銀行預料到2024年底，當地失業率將保持在4%以下。

相關文章：

【阿里巴巴9988】軟銀集團靠沽阿里巴巴套現2766億令去年度虧損收窄　今年4月後再沽320億阿里持股（第二版）

【美股焦點】歐盟料下周一批准微軟690億美元收購動視暴雪　 早前英國出手阻止

編輯：葉志偉

貨幣政策 美股 英國 加息 英倫銀行 英鎊 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【美股市況】指跌曾挫逾400點 PACW跌逾2成 美滙重上102關（不斷更新）
【美股市況】指跌曾挫逾400點 PACW跌逾2成 美滙重上102關（不斷更新）
【英國樓市】英國驚現10成按揭　稱「有能力租　就有能力供」
【英國樓市】英國驚現10成按揭　稱「有能力租　就有能力供」
【恒指夜期+ADR】京東美股高港9%　夜期跌36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股高港9%　夜期跌36點（不斷更新）
【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道
【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道
【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）
【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款