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【大灣區】滙豐推「e滙豐」收款方案　內地商戶可用電子交易數據直接從海外電商平台收款

股市 18:54 2023/05/11

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【大灣區】滙豐推「e滙豐」收款方案　內地商戶可用電子交易數據直接從海外電商平台收款

滙豐推出全新的「e滙豐」收款方案，進一步提升收付款服務能力，内地商戶現可透過全新推出的數碼收款服務，直接從海外電商平台收取款項，過程全面自動化，以推進粵港澳大灣區蓬勃的跨境電子商貿發展。

「e滙豐」建基於滙豐龐大的支付網絡和交易銀行基建，透過直接與電商平台連接，運用電子交易數據，以合規及流暢無縫的模式，讓內地商戶利用現有銀行賬戶作跨境收款，無需手續費。「e滙豐」已率先接入韓國領先電商平台Coupang，將平台銷售結算款項直接支付至内地商戶的境內人民幣賬戶，未來服務將拓展至其他海外電商平台。

「滙豐電商易」已開放予所有商業客戶

今年2月，滙豐於香港推出「滙豐電商易」，客戶可於商務網上理財使用服務，以一站式處理多個地區或國際電商平台的收付款，服務開始時僅限於指定客戶登記使用，現時已全面開放予所有商業客戶，未來滙豐會推出更多數碼服務，配合大灣區內小型電商的業務發展所需。

滙豐環球支付方案部常務總監兼亞太區聯席主管姚宇翠表示，商品銷售由實體轉移至網上已是大勢所趨，隨大灣區與全球各地的跨境支付日趨增加，商戶需要更快捷、安全及高效的支付方案，以管理與日俱增的交易量。

相關文章：【HSBC滙豐】滙豐研遙距開戶便利內地客　分行試行7日營業會否變為長期安排？

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐擬收購內地合資基金公司「滙豐晉信」餘下51%股權

編輯：陳韻妍

港股 電子支付 數碼轉型 電子商貿 電子交易 大灣區 滙豐控股（00005）
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