倫敦過160宗近億豪宅成交 恢復至脫歐前水平

英國最新統計數據指出，今年3月為止的一年內倫敦共有161間成交價超過1,000萬（約9,857.4萬港元）的豪宅交投，為2016年脫歐公投後最高水平。

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地產經紀商Knight Frank及數據分析公司LonRes利用英國土地註冊處（Land Registry）數據分析發現，倫敦過去一年內每周平均有最少3宗價格由1,000萬英鎊起的住宅交易。

交易金額總計約31億英鎊（約305.42億港元），平均成交價超過1,900萬英鎊（約1.87億港元）。與去年同期相比，總額及成交量亦有上升。

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以區域劃分，肯辛頓（Kensington）成交量達26宗位列首位，第二位及第三位分別是貝爾格萊維亞（Belgravia）及梅菲爾（Mayfair），成交量分別亦達25宗及21宗。

Knight Frank全球豪宅首席銷售Paddy Dring指出，即使英國近年發生的各大事件，倫敦仍深受全球買家歡迎。但他預期，未來12個月內，倫敦超級豪宅成交價會減10%，主要憂慮工黨未來可能贏得大選成為執政黨，可能改革非英國定居（Non-Domicile）身份的稅務要求。

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責任編輯：吳漢培