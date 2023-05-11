微軟拼AI 今年不加薪

微軟（美：MSFT）行政總裁Satya Nadella美國時間周三（10日）通過電郵告訴員工指，公司將暫緩向全職員工加薪。

Nadella在電郵中道：「我們今年將再次維持花紅和股票激勵預算，但是我們將不會像去年那樣超額撥款，而是更接近公司歷史平均水平。」微軟高層管理人員的績效獎金將比去年大幅下降。

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在提及薪酬安排轉變的同時，Nadella亦強調了微軟在競爭激烈的環境和環球經濟不確定性下，為不斷增長的人工智能（AI）市場所作的努力。

在加息環境下，包括微軟在內的美國科技企業今年出現裁員潮，此次新的薪酬安排普遍被視為微軟打算將更多節省出來的資源，投放到AI競爭之上的舉動。

4月份，微軟首席財務官Amy Hood表示，在Azure AI基建的投資推動下，微軟的資本開支將逐季增加。

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責任編輯：林斯凱