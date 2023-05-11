【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】陳彥博、鏑木毅、大迫傑 三大跑步及越野跑書分享

繼續到圖書館尋寶，再向讀者推介不同的跑步書，今次三本分別來自台灣極地超馬跑手陳彥博、日本越野跑好手鏑木毅，以及日本著名長跑選手大迫傑。雖然前兩本書已推出了一段時間，但現在拿起手上看仍然津津有味。

陳彥博—《越跑越懂得》

聽過陳彥博（Tommy）的大名很久了，最近在facebook看到他參加撒哈拉沙漠250公里超級馬拉松賽事 (MDS)，面對45度高溫的一點一滴，以及每天有限的4.5公升水的配給，很難想像他是如何能夠一一捱過。

Tommy用了5年時間，在2013年以27歲之齡，完成世界七大洲八大站超級馬拉松的計劃，成為亞洲完賽「世界最艱難超馬」最年輕紀錄保持者。而這本書記錄Tommy比賽的最後三站，包括西班牙洛哈230公里山徑超馬賽，加拿大育空700公里極地橫越賽，以及澳洲520公里內陸超馬賽。

從這本書可以看到當中的加拿大育空700公里賽對Tommy影響特別大，他在書中形容為「生涯最艱矩的賽事」（但Tommy今年再次參加，再次獲得跑步徒步組第3名！），途中看見野狼的腳印，亦曾在育空冰河遇上腳下冰層無預警崩裂，下半身掉進冰河裡，於是趕緊衝進樹林生火保溫。「對我而言，極地超級馬拉松最有益的一面在於強調自立。人在遇到極大的壓力與考驗時，會做出重要的改變，你必須在緊要關頭獨自做出決定，處理後果，對自己負責。」

「想要放棄的時候，想想當初是什麼讓你堅持到這裡。」「面對一個無法掌控的環境，容易產生抗拒，因為看不到成功的可能，同時害怕失敗。但時間，會讓你越來越堅強，降低軟弱與不安，你會適應這一切，然後繼續奮鬥下去。」這兩句強而有力的說話，對於正在參加任何一個艱難比賽「作戰中」的跑手，很有用。

▲ 陳彥博繼2月成功再次挑戰加拿大育空700公里比賽後，剛於4月底再完成撒哈拉沙漠250公里賽事，十分厲害。（圖片來源：陳彥博facebook專頁）

鏑木毅—《鏑木毅越野跑訓練全書》

日本著名越野跑手鏑木毅，大學畢業前是路跑選手，第一次參加越野跑就獲得冠軍，2005年更以37歲之齡一年內稱霸日本三大越野賽（日本山岳耐久賽、富士登山賽跑、北丹澤十二小時山岳耐久賽），由他編寫的越野跑訓練全書自然更有說服力。

「一般人容易認為越野跑門檻過高，但我認為這跟其他戶外活動沒有不同，只要有禮貌、守規矩，跑步的時候身體放鬆，保持適當速度，並選擇適合自己的運動場地，無論體能好壞都能樂在其中。」「越野跑的特色就是下坡比上坡困難（小弟絕對認同），我還記得第一次跑下坡時，從腳下傳來那種難以言喻的震撼感，到現在還記得一清二楚。配合地形改變動作與步調，才能跑得更加順暢，這可說是越野跑的精髓。」

書中透過各地形的跑步技巧（包括很有用的上坡下坡，以及有碎石和樹根的路段）、體能升級計劃（例如不同的肌力訓練提升越野跑的耐力）、心智管理（包括最基本的不要在起跑時跑得太快），以及裝備完賽全知識這四大範疇教曉大家越野跑，無論初學者抑或想進一步提升自己越野跑的能力，這書都能給予莫大幫助，值得一看。

▲ 鏑木毅於上月環富士山越野賽 (UTMF)與女子組冠軍、中國內地越野跑好手向付召合照。（圖片來源：鏑木毅facebook專頁）

大迫傑—《決戰前：大迫傑東奧訓練紀事》

相信跑馬拉松的朋友都無人不認識大迫傑，曾在波士頓馬拉松及芝加哥馬拉松得到第三名，亦曾表示跑畢2021東京奧運會馬拉松就會退役的他，在東奧比賽前半年以日誌方式記下自己在肯雅及美國的訓練及心情，看著這書也像置身當中的海外訓練，感受備戰大賽前的艱辛及體驗。

大迫傑指出之前在高中期間，是唯一有寫日誌的時期，因為當時學校規定田徑選手要每天寫日誌，大致寫上每天行程、當天的小小勝利或挫敗，以及在自由發揮的段落寫下當天的想法等。大迫傑指教練說過，日誌的意義在於選手持續參加賽事時，將來回過頭看日誌或許會有新的發現，而這些發現就會變成自己的財產。

「日誌對一般的市民跑者應該也很有幫助，很多人會用智慧手錶留下紀錄，但是寫下工作上發生的事、當天的心情、練習的課題、跑步時的反省，透過累積這些紀錄，應該能漸漸找到適合自己的訓練和身體狀況的模式才對。」大家不妨也建立寫日誌的習慣，說不定日後跑步更得心應手呢！

▲ 大迫傑在2021東京奧運會馬拉松賽事以2小時10分41秒取得第六名。（圖片來源：大迫傑IG專頁）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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