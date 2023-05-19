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【新股IPO】長久數字科技擬來港上市 集資最多1.5億美元

股樓投資 22:05 2023/05/19

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消息指，長久數字科技擬來港主板上市，集資1億至1.5億美元；據悉該公司已於本周二(16日)遞交上市申請，並已聘位中信証券及工銀國際為聯席保薦人。

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長久數科隸屬於長久集團，提供綜合性汽車數字風險管理服務和汽車經銷商運營管理服務，2020年至2022年收入分別為人民幣4.31億、4.78億、5.48億元人民幣。

 

【北水點睇】資金持續南下「愈跌愈買」 多隻港股ETF份額創歷史新高，請按【見下頁

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記者：張以正

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