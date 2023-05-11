【新股IPO】蒙古貴金屬公司Steppe Gold計劃年內來港雙重主要上市

蒙古貴金屬公司Steppe Gold Limited稍早前宣布，計劃在港交所主板雙重主要上市，預計年內將啟動上市工作，並指香港為亞洲公司的主要上市地，相信來港上市有助解決歷史流動性和估值問題。Steppe Gold總裁兼首席執行官Bataa Tumur-Ochir指，由於公司約40%股東目前居住在亞洲時區，考慮到香港和蒙古處於同一時區，料將為亞洲股東提供更好的交易場所。

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Steppe Gold目前於多倫多證券交易所、美國場外交易集團OTCQX及法蘭克福交易所上市，Bataa Tumur-Ochir預期在港雙重主要上市後將可取得更廣泛的影響力，為來自亞洲和北美的投資者群體提供更大的可及性和風險敞口。另一方面，作為少數幾家在港交所上市的礦業和貴金屬行業公司，他預期Steppe Gold將進一步提供差異化投資機會。

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記者：張以正