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Google迎戰微軟 整合AI至旗下多項產品

環球政經 18:32 2023/05/11

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Alphabet（美：GOOGL）旗下Google於剛剛過去的Google I/O 2023上，公布最新人工智能（AI）發展，以回應微軟（美：MSFT）來勢洶洶的布局。

一如外界所料，Google在這次大會中以AI打頭陣。行政總裁Sundar Pichai在上台後就說：「我們正重新構想Google所有的核心產品，包括搜尋。」

Google正在將生成式AI整合到搜尋及Google Workspace的產品中。搜尋服務方面，改良後的版本被稱為「搜尋生成體驗（Search Generative Experience, SGE）」，可回應開放式查詢，同時保留其網絡鏈接列表的搜尋結果。

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《路透》報道，公司副總裁Cathy Edwards表示，美國消費者將在未來數周通過等待名單，並可體驗SGE。在試驗階段中，Google將監測搜尋結果的質素、速度和成本。

Workspace產品方面，Gmail可以創建郵件草稿，而Google照片可以對圖片進行修改，如將人物拉至居中，在空白處着色。

Google又發表了全新大型語言模型，將AI聊天機器人Bard由LaMDA升級至PaLM 2，大幅加強邏輯、數學、常識推理等理解能力，同時程式的語言能力也變強，支援超過20種程式語言，可以生成和協助除錯（Debug）。

公司又透露，未來Bard將再升級至下一代的Gemini模型上運行，此為DeepMind和Google Brain合併後的Google DeepMind一直進行的計畫。

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記者：林斯凱

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