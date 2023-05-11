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【新股IPO】沙特阿美據報推遲分拆能源貿易部門IPO

新股IPO 18:58 2023/05/11

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【新股IPO】沙特阿美據報推遲分拆能源貿易部門IPO

外電引述知情人士表示，沙特阿美（Saudi Aramco）推遲分拆能源貿易業務本土上市計劃，整項計劃或推遲至明年，沙特阿美正與高盛、摩根大通及摩根士丹利商討。

沙特阿美傳出分拆能源貿易業務多時，一度有傳公司爭取在2022年底或今年年初完成上市，目標估值逾300億美元，有望成為今年全球最大型IPO。不過，彭博引述消息指，沙特阿美認為目前市況難以在本土股市，推動大型IPO。

另外，消息人士指，沙特阿美亦希望用多一段時間，完成整合旗下主要貿易部門和美國燃油業務Motiva Enerprises貿易部門。

 

沙特IPO集資額為近9年最少

沙特阿美2020年於沙特券交易所—Tadawul上市，今年以來當地IPO市場沉靜，年初至今只完成7200萬美元新股集資，為2014年以來最少，較去年同期集資額達40億美元。

近一年多，全球油企的貿易部門獲利甚豐，有投行分析，英國石油BP、殼牌（Shell）和道達爾 （TotalEnergies）去年從油氣、煉油貿易，獲利達370億美元，但目前甚少油企將貿易部門獨立上市。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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