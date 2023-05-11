【散銀理財】將屋企散銀一次處理 記低時間地點 帶一大袋落去換返紙 ! (附金管局收銀車5-6月日程表)

家裡堆積的碎銀會否令你經常感到很困擾呢？而且近年多數都使用電子支付工具，但散銀都是錢，只要輕輕管理一下，便可以變成可以使用的金錢。香港金融管理局（金管局）所推出的收銀車服務，在5至6月期間，收銀車將會在旺角、灣仔、土瓜灣、九龍灣、西灣河等多個區域服務。將家中過多的散銀，一次過收集好，再留意收銀車的日程表，便可以將其換成紙幣或增值到電子錢包。

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