【稅局搬遷】稅務局完成搬遷　下周一起所有辦事處均於啟德辦公

稅務局今日（11日）宣布，由下星期一（15日）起，所有稅務局辦事處均會在位於九龍啟德協調道5號的稅務中心提供服務。各辦事處的辦公時間及聯絡電話號碼維持不變。

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稅務局各辦事處由去年年底分階段從灣仔稅務大樓搬遷至啟德稅務中心。現時僅餘未搬遷的第三科組別辦事處，包括電腦支援組（會計）、遺產稅署、退稅組及儲稅券組，亦將於5月15日完成搬遷。

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稅務局鼓勵市民盡量使用電子服務處理稅務事宜，稅務局的電子服務一覽可詳見網站。



有關前往啟德稅務中心的交通指南，可瀏覽網頁或致電24小時自動電話詢問系統187 8088。

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