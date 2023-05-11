【京東9618】京東高層地震：CEO徐雷突退休、12年京東生涯畫上句號　外界料劉強東重新掌舵（第二版）

▲ 【京東9618】京東高層地震：CEO徐雷突退休、12年京東生涯畫上句號 外界料劉強東重新掌舵

京東 （09618） （美：JD）事隔一年再換CEO，現任京東CFO許冉將接替徐雷擔任CEO兼執行董事，徐雷因個人原因將退任公司CEO兼執行董事職務，至於集團CFO空缺則由京東物流 （02618） 現任CFO單甦出任。

現年48歲的徐雷於2009年1月正式加入京東，歷任京東商城市場營銷部負責人、無線業務部負責人、京東集團CMO、京東零售首席執行官。

上任一年多徐雷卸任京東CEO，他在京東業績電話會議上表示，自己希望把更多的時間花在家人身上，又稱許冉「更年輕也更有戰鬥力」，相信她可帶領京東進入更加注重業務健康度和發展質量的新發展時期。

作為京東第二把交椅，徐雷曾多次策劃京東重點工作，包括主導設計京東618營銷活動，並率先將供應鏈能力進行對外開放賦能。據報，徐雷造型相當前衛，包括戴耳環、紋身、熱愛搖滾音樂、愛踢足球等。

料創辦人劉強東重新出現在業務前線

有內媒揣測，隨著徐雷退休，一度退居幕後的劉強東或許將更多出現在業務前線，領導京東新一輪組織變革。值得留意是，或許人事變動沒有超出徐雷預期，徐雷此前對自己定位相當清醒，他在2019年專訪曾稱，他覺得劉強東從來沒有離開過，「他只是在每個階段都要去調整自己的位置」。

事實上，劉強東去年底強勢回歸後，主導了多輪組織、戰略和經營目標的調整，包括削減組織匯報層級等，以應對並不樂觀的宏觀環境和愈發激烈的同業競爭，並明確將「低價戰略」作為京東零售未來三年核心方向。

傳劉強東近期重新成為戰略最終決定人

報道又引述京東內部員工稱，近期多場公司內部會議上，劉強東始終是決定公司戰略、批評業務發展問題的人，沒有像他在2019 年至 2020 年高管會上那樣，在提出某些具體看法後跟一句，「這只是我的建議，具體做不做、怎麼做，你們自己管。」

接任CEO 許冉於2018年7月加入京東，任職財務副總裁兼京東零售CFO，並於2020年1月晉升為高級副總裁，自2020年6月起擔任京東CFO。在加入京東之前，許冉是普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）的審計合夥人。

單甦自2022年5月起擔任京東物流CFO，他於2021年12月加入京東。此前，他在Lavender Hill Capital Partners任職，並擔任董事總經理。

（第二版加入電話會議內容）

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記者：伍鍵文