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【業績｜京東系】京東物流彈高4%　首季收入增34.4%　經調整虧損收窄至7.1億人幣

股市 09:36 2023/05/12

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【業績｜京東系】京東物流首季收入增34.4%　經調整虧損收窄至7.1億人幣

京東集團 （09618） 旗下京東物流 （02618） 公布首季業績，期內收入367.28億元（人民幣，下同）按年增34.3%；虧損約9.89億元，按年收窄28.6%；經調整虧損約7.11億元，按年收窄10.8%。

京東物流彈高3.9%，報12.96港元。

京東物流首季一體化供應鏈客戶收入為184.51億元，按年增3.1%；其他客戶收入為182.78億元，按年增93.4%。京東物流提到，一體化供應鏈客戶的單客戶平均收入（ARPC）按年增20%至13.29萬元，帶動分部表現，另外，快遞快運服務的業務量增加及德邦集團合併的增量，刺激其他客戶收入。

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【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

編輯：李哲毅

港股 京東物流（02618） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）
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