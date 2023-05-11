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【可持續發展】麥格理：必須在能源安全及能源轉型之間做好平衡　氫能於2030年後發展才顯著加快

股市 17:40 2023/05/11

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麥格理資本亞洲能源轉型和材料研究主管苗華鑫認為，推動減碳排放時，必須在能源安全及能源轉型之間做好平衡

全球推動低碳，麥格理資本亞洲能源轉型和材料研究主管苗華鑫認為，推動減碳排放時，必須在能源安全及能源轉型之間做好平衡，因現時全球不少地區都缺乏能源，中國之前也有電力短缺問題，故能源轉型不能一蹴而就，必須靠政府政策逐步推動，同時能源公司也利用從化石能源業務所賺取的現金流，拓展新能源業務。

全球電動車滲透率於2030年料達70%

苗華鑫估計，全球電動車（連同混能車）滲透率於2030年料達70%，但全球鋰資源的持續供不應求，而且中國早前不少鋰雲母的開採均屬非法，中央自2月份整頓後，3月份鋰資源開採量已大跌，相信之後鋰資源產能也會持續下降，預期今年中國碳酸鋰每噸約44.1萬元人民幣，2024及2025年則為55萬元人民幣。

氫能是各國關注的新興能源，苗華鑫表示，相對於電動車、光伏及風電，氫能的發展處於早期階段，其盈利性及經濟性仍有待改善，目前提取綠氫的成本仍然高企，而且運輸安全性也是另一關注點，各國政府都就此積極進行研究，預計2025年氫能都未能商業化，待更多技術突破及安全性限制消除後，氫能於2030年後發展才會顯著加快。

中石化的氫能技術及設備投資相對較低

中石化 （00386） 是內地第一大氫能供應商，但其氫資源均屬灰氫。苗華鑫指，中石化正在為氫能產業做好準備，公司在全球加油站的市佔率達60%，故未來可在加油站增設加氫設備，其在氫能方面的技術及設備投資較其他公司明顯較低。

多晶硅方面，他預期多晶硅價格將回落至每公斤50美元，主要與產能過剩有關，故未來太陽能發電的經濟性及盈利性均會改善。

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記者：陳韻妍

港股 中國石油化工股份（00386） ESG 可持續發展 氫能 電動車 太陽能 電力 新能源
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