澳富豪逾千萬名車裝飾破2億豪宅 網民怒斥「收佢稅」

澳洲一名富豪日前大費周章，動用起重機把自己的名貴跑車吊入自家豪宅內。然而，富豪舉動觸怒不少人，特別是他在近日稅改中得到好處，因此不少網民要求立即向富豪收稅。

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外號「林寶先生」（Mr Lambo）的34歲澳洲地產投資者Adrian Portelli周二（9日），在社交平台Instagram出相，展示他如何為位處最大城市墨爾本市中心﹑價值3,900萬澳元（約2.05億港元）的57樓頂層復式豪宅加入名貴裝飾物。

照片可見，Portelli僱用起重機及搬運團隊，協助把價值約200萬澳元（約1,055.7萬港元）的麥拿侖（McLaren）Senna GTR移至57樓的豪宅。Portelli為此感十分高興，更坦言自己當晚笑住進入夢鄉。

惟Portelli「炫富」之舉惹起大規模批評，綠黨領袖班德（Adam Bandt）斥責政府幫Portelli減稅9,000澳元（約4.75萬港元），卻忽視有民眾只能每日花費52澳元（約275港元）挨餓度日。

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據澳洲政府周二公布的財政報告，稅率更改後年收超過20萬澳元人士需繳納稅款減少9,075澳元（約4.8萬港元）。因此不少民眾知悉Portelli的行為後，要求向他徵稅。

Portelli事後亦有反擊，批評班德利用自己作為政治工具，試圖獲取更多支持，呼籲支持者不要投票予班德。

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責任編輯：吳漢培