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【裝修設計】夫婦豪花逾百萬打造「貓貓世界」 4房變2房 打造度假氛圍

理財智慧 18:31 2023/05/12

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理想中的退休生活，就是留在家看着無邊際的海景，享受微風吹過。

今期「精明裝修」介紹的單位是位於屯門邁亞美海灣，一對退休夫婦，退休後希望將單位由原來4房2廳改成2房2廳，並以屋主鍾情的貓元素為主題，單位面積為816平方呎，屋主對單位最大要求在於需要有大量收納空間，同時帶有度假氣息的家居。

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Twitter CEO 馬斯克「威脅」全國公共廣播電台 稱要將其賬戶名稱重新分配【下一頁

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
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Aims Design設計師李建強（Desmond）表示，屋主是愛貓之人，多年在世界各地收集貓藏品，單位需要有大量的展示櫃及儲物櫃放置屋主的貓貓珍藏。由玄關位置延伸至電視櫃，Desmond以組合櫃打造收納空間，讓屋主可用作收納。進入大廳位置，有一個多功能組合櫃，集合影音、展示櫃及收納，戶主可以因應個人喜好將貓貓擺設放在玻璃櫃，不同的層架等，再配上射燈，令整體效果更美觀。

退休生活當然不可缺少悠閒看海，單位另一個亮點在於露台的位置，能夠透視無遮擋180°漁船海景。好天氣時，陽光可以大灑入屋，打造自然光效果。Desmond更將屋主喜歡的貓貓圖畫打造一面特色牆，在圍欄位置亦加設枱面，屋主可以坐着看海，有如在海邊餐廳的享受般。

走入主人房，放置大型雙人床，可三邊落床，以實用為主。床頭位置放置海景牆紙，仿如置身大海之中，兩邊設有陳列櫃，放置大量與貓有關的擺設品，而床的兩邊再加設床頭櫃，下方懸空加地燈，方便半夜照明。主廁的設計完全反映屋主的品味，牆身和地板以大地色系，再用石紋磚，設計師亦相當細心，將廁所與淋浴間分隔開，更在淋浴區加設座位，方便兩位屋主。客房則以儲物及實用為主，設計師選用隱藏式反床，沒有客人時將反床收起，騰出更大空間，另一邊設置大型衣櫃。

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撰文 : 陳玉蓮

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