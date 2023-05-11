【機迷熱話】遊戲開發商TAITO夥Google　開發AR版《太空侵略者》

經典射擊遊戲《太空侵略者（Space Invaders，下稱《侵略者》）》， 自1978年於街機上推出以來，深受一眾玩家喜愛。適逢《侵略者》推出45周年，其開發商TAITO昨（11日）宣布，將夥出Google，推出最新AR版本《太空侵略者：保衛世界（Space Invaders：World Defense）》。

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TAITO於官方Twitter發文表示，《太空侵略者：保衛世界》為初代《侵略者》45周年的紀念作品。最新的《侵略者》將加入了Google的軟件開發套件「ARCore」技術，以及Google剛在I/O大會發表的「Geospatial Creator」功能。

該企又指，透過由ARCore和Google Maps Platform提供支援的Geospatial Creator，使玩家可以在 Unity編輯器中，創建擴增實境（AR）體驗，如遊戲內的外星人在現實世界中飛來飛去。另透過運用Google的 Photorealistic 3D Tiles API，玩家可在無需實際前往該位置的情況下，預覽真實世界中的體驗。

據Google和TAITO聯合發布的宣傳影片，展示出遊戲畫面，如外星人們會出現在一個靜態城市圖像中，畫面亦會出現一個標線，以顯示玩家正射擊哪一個外星人。

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責任編輯：殷凱怡

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