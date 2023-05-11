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【假日好去處】Pinkoi Summer mart首登戲曲中心　2日市集逾70個香港設計品牌進駐

理財智慧 17:48 2023/05/11

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設計購物網站 Pinkoi.com #hohobuy 微型市集時隔3年再度回歸！Pinkoi Summer #hohobuy mini mart 將於5月27日至5月28日期間，聯同西九文化區戲曲中心合作，首次開放場地舉辦市集活動；一連兩日超過70個港澳特色設計品牌輪流現場進駐，提供現場似顏繪等互動體驗及販售一系列創意設計物品。另外，綫上Pinkoi Summer #hohobuy mini mart亦於5月27日至5月29日將同日開市。。

同場加映：【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

此外，Pinkoi 夥拍全新生活體驗平台FWD MAX，現場只要簡單登記成為FWD MAX會員，即免費送出無門檻限制的Pinkoi 25元現金券，可即場使用全單再減 25元；現場攤檔將會即場製作造型棉花糖供 FWD MAX 會員換領。詳情可參閱活動網頁並立即優先登記。

    點擊圖片放大
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Pinkoi表示，為了感謝粉絲支持，現場特別準備四款「Pinkoi Summer #hohobuy」限定扣針換領；扣針造型圍繞佈滿現場的 #hohobuy 紙箱、P coins 招財貓、Pinkoi 購物紙袋及 Pinkoi 文青手帳。現場購物凡滿380元 ，憑即日單據即可獲得「Pinkoi Summer #hohobuy」限定扣針乙個*。(*每天限量派發 150 個，款式隨機發送，先到先得，送完即止。)

是次 #hohobuy mini mart 首次設立Pinkoi中央收銀處，全力提倡 100% 無現金交易模式，Pinkoi 中央收銀處將支援多種電子支付平台，例如Pinkoi Pay、信用卡、QR code (Alipay、WeChat pay) 支付，同時歡迎使用 Tap & Go、Alipay HK 消費券支付。

Pinkoi Summer #hohobuy mini mart 活動詳情：

日期：2023 年 5 月 27 日（六）－ 5 月 28 日（日）

時間：中午 12:00 － 晚上 7:00(最後進場時間為 晚上 6:30）

地點：香港西九文化區 - 戲曲中心中庭

九龍尖沙咀柯士甸道西88號

(柯士甸站 E 出口、佐敦站 C2 出口）

入場：不限（視乎入場人數或需因應場地限制實施人流管制）

門票：免費進場

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撰文 : 陳楚琨

著數優惠 九龍 電子消費券 好去處 經濟 門票 戲曲中心 信用卡 西九文化區 文娛藝術

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