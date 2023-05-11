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【GEM轉主板】金泰豐9689下周四起轉主板

新股IPO 17:42 2023/05/11

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【GEM轉主板】金泰豐9689下周四起轉主板

石化產品批發商金泰豐國際 （新上市編號：09689） 宣布，下周四（17日）起轉主板，創業板GEM的金泰豐 （08479） 最後交易日為下周三（16日）。集團表示轉主板上市後，其中英文股份簡稱 、現有股票 、每手買賣單位 、股份交易貨幣、主要股份過戶登記處及香港股份過戶登記分處不變。

金泰豐國際全日無升跌，報0.62元，市值約5.8億元。集團上月曾發盈喜，預期首季純利增2.3倍至800萬元人民幣，歸因新冠疫情退散帶動收入和毛利增加。

金泰豐主要從事油品及其他石化產品批發。產品可大致分為燃料油， 成品油以及其他石化產品。產品主要用作船舶、運輸車輛及機器設備的燃料、於加油站作零售之用以及作為煉油廠的原材料。

金泰豐董事會表示，集團並無轉板上市後改變集團業務性質計劃，亦不會就轉板發行新股。集團認為轉板合乎公司及股東整體利益，相信轉板上市將加強公司企業形象及公眾認可度，加強業務前景，並增加吸引、挽留及充實合資格員工及客戶基礎競爭力，預期主板買賣平台將為公司帶來更大投資者基礎及股份交易流通量，最終有助於提高股東價值。

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

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記者：宋佩恩

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