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【李嘉誠減持】郵儲行今遭李嘉誠沽2249萬股套現1.22億　料7個半月甩貨近1%、貨值9.7億　郵儲行：與基金會保持良好關係（第二版）

股市 22:02 2023/05/11

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【李嘉誠減持】郵儲行今遭李嘉誠沽2249萬股套現1.22億　料7個半月甩貨近1%、貨值9.7億

郵儲銀行 （01658） 遭李嘉誠減持，聯交所披露，李嘉誠周四（11日）減持2249.3萬股郵儲銀行H股，平均價每股5.43元，套現1.22億元，李嘉誠及兒子李澤鉅的郵儲銀行H股權益降至9.97%或19.80億股。

李嘉誠及兒子李澤鉅透過Li Ka Shing （Global） Foundation（即李嘉誠基金會）、LVM Unity Limited、Silvery Ring Limited三個法團持有郵儲銀行H股，三法團股份數目均下降。

李嘉誠上一次減持是在去年9月29日，當日李嘉誠基金會以每股平均價4.71元，減持5萬股，李嘉誠郵儲銀行H股權益降至10.99%或21.84億股，意味李嘉誠在7個半月左右，減持2.04億股郵儲銀行H股，以期間平均收市價4.77元推算，減持貨值9.73億元。

郵儲銀行回覆内地傳媒查詢指，郵儲銀行與李嘉誠基金會一直保持著良好的關係，基金會對銀行的經營發展並無意見。基金會成立旨在推動慈善公益項目，投資所得收益全部用於慈善用途，本次基金會減持郵儲銀行股份是日常財務安排。

（第二版：郵儲銀行回應）

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編輯：李哲毅

港股 李澤鉅 李嘉誠 H股 郵儲銀行（01658）
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