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【培育人才】鼓勵容錯文化帶動創新　有明確願景要立即行動

16:00 2023/05/14

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企業應對當前數碼化時代挑戰，如隨着ChatGPT等技術出現後的競爭，該有何注意？PepsiCo環球設計總監兼高級副總裁Mauro Porcini早前接受本報專訪時，強調有兩大重點必需關注：

  • 1.品牌應該有明確的願景及目的，並立即行動，不應等待太久
  • 2.找到合適的人才，並培養出創新的特質

品牌需有明確願景 立即行動

他解釋，「有願景，但兩年後才實現」的例子較常見於大公司，而且屢屢發生。事實上，創新也是一種心態和文化，他認為企業需要在文化上建立正確的風氣，鼓勵員工進行實驗，試誤容錯。

犯錯是學習的一種方式，惟太多的企業卻因為害怕犯錯而不敢嘗試。

Porcini又提出，在技術或數碼世界中：

人類比以往任何時候都更重要，以作為發動「變革引擎」（the engine of change）。否則，即使有AI技術和目的，但沒有這些創新特質，其他努力都將慘遭失敗（fail miserably）。

而品牌需要投資於人才，並培養如：思維開闊、具好奇心（Curiosity）、樂觀、行動力強、善於平衡夢想與執行等24種創新者所需要的人格特質，才能在數位化時代中獲得成功。

【AI創新】專訪百事PepsiCo首位設計總監　籲留意「Phygital」將產品融合數碼世界

疫後設計 更重視以人為本

不少企業自早年起設置設計總監（Chief Design Officer，CDO）職位，透過導入設計思維（Design Thinking）以人為本的核心精神、解決方法論，不只可以改革設計產品及服務，更能重塑公司文化。

    點擊圖片放大

Mauro Porcini除了2012年加入PepsiCo並成為該集團首位設計總監，帶領環球團隊為旗下品牌，包括百事、樂事薯片、佳得樂、Sodastream、七喜等建立全方位形象，由產品包裝、時尚藝術合作以至數碼媒體等方面入手；在加入百事之前，他亦在3M出任有史以來第一位設計總監，負責為該國際品牌建立並培養出員工對設計的敏銳洞察力。

入行逾26年以來，他於設計及創新界屢獲殊榮，還有列席不同機構的董事會，包括米蘭理工大學美國基金會的主席、設計管理學院的董事會成員，以及其他設計、藝術、創新和商業機構的顧問委員會成員，在業界有著舉足輕重的地位。

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喚醒重視生命價值 要求增

談到近年疫情對Mauro Porcini的CDO職責的影響時，他直言整體工作上未有太大差異，「惟CDO的角色比以往更加重要，現在更需要從用戶的角度來思考設計。」並強調：「這也是設計的核心價值所在，設計需要以人為本，這一點在疫情之後變得更加重要。」

疫情對人類生活產生極大影響，他解釋：

疫情喚醒人們更加關注及重視生命的價值，視『生命至上』的意識。而我們，包括社會的消費者、客戶、用戶，均對自己有了新的認識，要求亦因此愈來愈多。

因此，人們對企業的產品要求也有所改變，例如更關心產品的可持續性，希望企業比過去創造對他們更加有意義、更加個性化的東西。

他續指：「甚至在​​工作方式上，隨着四天工作模式的實驗，世界各地的工作方式正在發生變化。」反映企業及領袖們需要更有明確目標（be more purposeful）去思考一切。

記者：張寶燕

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