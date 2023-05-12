【傷健一家】UNIQLO「Here for U」計劃　招聘殘疾人士

根據香港政府於 2021年發布的《從綜合住戶統計調查搜集所得的社會資料：專題報告書 - 第63號報告書- 殘疾人士及長期病患者》人口調查統計報告，截至2020 年，香港估計有534,200名殘疾人士，整體普遍率（以佔全港整體人口的百分比計算）為7.1%。

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UNIQLO昨（11日）宣布與香港傷殘人士體育協會推出「殘疾人運動社區及學校發展計劃」，除贊助金錢之外，UNIQLO還會鼓勵員工參加義工服務。席上UNIQLO香港營運總監太田友幸表示，集團現正實行「Here for U」殘疾人士招聘計劃，截至2023年3 月，UNIQLO合共聘請了23位傷殘人士為兼職員工，目標是在今年內於全港所有分店聘用殘疾人士。

打造和諧工作環境

太田友幸稱招聘過程頗有難度，集團會邀請殘疾人士到店舖參加體驗活動，然後因應應徵者的傷殘程度安排面試，招聘後還會安排同事進行訓練，現時23名傷健員工都是從事前線店舖工作，「有一位同事是沒有右手的，但他對工作充滿熱情，經過訓練之後摺衫相當快；另有一位同事右腳不方便，但他一樣能做到招待和商品整理等工作。」太田友幸強調，殘障同事的工作和普通同事是相同的。

而透過和殘障同事合作，更讓UNIQLO了解殘疾人士的需要，「原來我們的試身室對他們來說不太方便，於是我們參考意見後，日後可優化店舖設計與服務。」他期望將來會聘請更多殘疾人士負責不同的工種。透過相關招聘計劃，UNIQLO希望能提倡平等機會，協助殘疾人士發揮潛能，重拾自信，並且打造和諧的工作環境，促進社會共融。

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本報記者：歐陽佩

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