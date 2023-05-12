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【中國經濟】中國4月M2升12.5%、增幅略低於預期　人幣存款減少4600億

股市 09:39 2023/05/12

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【中國經濟】中國4月M2升12.5%、增幅略低於預期　人幣存款減少4600億

中國人民銀行公布，截至4月底止，廣義貨幣（M2）餘額280.85萬億元（人民幣，下同），按年增12.4%，增幅略低於市場預期的12.5%，3月同期增幅為12.7%；狹義貨幣（M1）餘額66.98萬億元，按年增長5.3%，略低過市場預期的升5.1%；流通中貨幣（M0）餘額10.59萬億元，按年增10.7%。當月淨投放現金313億元。

人行指，4月份人民幣貸款增7188億元，按年多增649億元，當中，住戶貸款減少2411億元，企（事）業單位貸款增6839億元；非銀行業金融機構貸款增2134億元。

與此同時，人民幣存款減少4609億元，其中，住戶存款減少1.2萬億元，非金融企業存款減少1408億元，財政性存款增加5028億元，非銀行業金融機構存款增加2912億元。

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記者：伍鍵文

M2 中國人民銀行 M1 經濟 M0 經濟數據表現 金融機構 中國
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