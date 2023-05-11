  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 01:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜京東系】京東健康首季收入增54%　調整後經營溢利增1倍

股市 17:01 2023/05/11

分享：

分享：

【業績｜京東系】京東健康首季收入增54%　調整後經營溢利增1倍

京東健康 （06618） 公布，今年第一季收入按年增長54%至139.5億元（人民幣，可見），經營盈利按年增11.9倍至7.95億元，非國際財務報告準則（non-IFRS）經營盈利增1倍至11.57億元。

京東健康表示，截至3月31日，年度活躍用戶數超過1.597億，第一季內日均問診量超過40萬。

京東健康又指，季度與健合集團、同仁堂健康、雅培等全球醫藥健康品牌簽署2023年戰略合作協議，與動物製藥商碩騰達成戰略合作，開拓中國寵物健康市場。

在創新技術發展方面，京東健康的醫療知識體系已覆蓋超過1,000種常見疾病，通過為醫生提供智能輔診服務，進一步提高線上醫療服務質素及效率。

與此同時，京東健康為全國超過20萬罕見病患者提供線上用藥諮詢和線上問診等相關服務，線上渠道100% 覆蓋國內已獲批上市的特醫食品。

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

相關文章：

【京東集團9618】京東集團減持旗下京東健康880萬股　套現5億

【業績｜京東系】京東健康全年經調整盈利　增87%至26億人幣

編輯：麥德銘

港股 業績公布 京東健康（06618）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】就業情況惡化　道指跌371點、納指跌0.2%　PACW跌逾2成（不斷更新）
【美股市況】就業情況惡化　道指跌371點、納指跌0.2%　PACW跌逾2成（不斷更新）
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【英國樓市】英國驚現10成按揭　稱「有能力租　就有能力供」
【英國樓市】英國驚現10成按揭　稱「有能力租　就有能力供」
【恒指夜期+ADR】京東美股高港9%　夜期跌36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股高港9%　夜期跌36點（不斷更新）
【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道
【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道
【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）
【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款