【業績｜京東系】京東健康升逾4%　首季收入增54%　調整後經營溢利增1倍

▲ 【業績｜京東系】京東健康首季收入增54% 調整後經營溢利增1倍

京東健康 （06618） 公布，今年第一季收入按年增長54%至139.5億元（人民幣，可見），經營盈利按年增11.9倍至7.95億元，非國際財務報告準則（non-IFRS）經營盈利增1倍至11.57億元。

京東健康暫升4.6%，報53.9港元。

京東健康表示，截至3月31日，年度活躍用戶數超過1.597億，第一季內日均問診量超過40萬。

京東健康又指，季度與健合集團、同仁堂健康、雅培等全球醫藥健康品牌簽署2023年戰略合作協議，與動物製藥商碩騰達成戰略合作，開拓中國寵物健康市場。在創新技術發展方面，京東健康的醫療知識體系已覆蓋超過1,000種常見疾病，通過為醫生提供智能輔診服務，進一步提高線上醫療服務質素及效率。

與此同時，京東健康為全國超過20萬罕見病患者提供線上用藥諮詢和線上問診等相關服務，線上渠道100% 覆蓋國內已獲批上市的特醫食品。

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編輯：麥德銘