▲ 【金融反腐】農行首席專家楊光遭「雙開」 涉違規收受宴請、旅遊

近月相繼有內銀高層落馬，中紀委通報，去年底被通報受查的中國農業銀行 （01288） （滬：601288）首席專家楊光嚴涉重違紀違法問題，經紀律審查和監察調查，決定雙開楊光。

楊光被指長期收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金、消費卡，違規接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規持有、實際使用各種高爾夫球卡。

調查又稱，楊光違反議事規則，少數人決定重大問題，不按規定報告家庭實有房產情況，在組織談話、函詢時不如實說明問題，在職工錄用、職務晉升中利用職權違規為他人謀取利益；縱容、默許親屬利用其職務上的影響謀取私利，違規將應當由個人支付的費用交由他人支付。

通報指出，楊光構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，經中國農業銀行黨委研究，決定給予楊光開除黨籍處分；經中紀委駐中國農業銀行紀檢監察組研究，決定給予楊光開除公職處分；收繳其違紀違法所得。天津市監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物依法處理。

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編輯：李哲毅