【談保說道】留心另類療法保險賠償 小心「醫到保唔到」

客戶介紹好友，找筆者跟進醫保索償不果的難題。事主的病情是內分泌系統失調，屢醫無效，及至最近有「神醫」採用特別療法，定期到醫生診所，接受藥物注射，輔助以許多健康補充劑，和定期到指定化驗所，進行全身造影和驗血，病者感覺良好，但是費用昂貴。

事主有高端醫療保險，全數賠償，每年上限數千萬元，終生限額過億元，附加門診利益，今年保費十幾萬元，以往看醫生、取藥、身體檢查、入院治療等，一向無問題。

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保險不賠償另類療法

自從由「神醫」治療開始，只有診症費得到賠償，處方的針藥、醫療健康補充劑等，一概不獲賠償。筆者細心了解後，保險公司拒絕賠償的原因，是採用的藥物和治療方法，與病情風馬牛不相及，所以拒絕賠償。跟進後發現精神心理問題居多，以筆者有限的知識來看，覺得似是Psychosomatic Disorder（心身症）那種，恕筆者無能為力。

隨着新時代興起，香港另類療法的趨勢大行其道，不過醫療保險配合不到！就算你身嬌肉貴，當要索償醫療保險時，賠得到才是最實際！

有客戶教書30多年，懂得護理聲綫，但改學生功課及試卷，難免眼睛疲勞，未必補養到雙眼。客戶早幾年已在香港盲人輔導會眼科診所，跟進視力衰退問題，近日視力江河日下，眼前一片昏花，醫生說是白內障加上黃斑點視網膜前膜增生。人到暮年，用眼過度，老化呀衰退呀，那也是可能發生的事。

經政府眼科醫院排期，做手術起碼要等18個月，客戶覺得每日愈來愈早天黑，下午未到4時，就已經覺得好似日落那樣，家裏開了燈，都覺得不夠光明。

客戶透過朋友介紹，找了一位港島名私家醫院掛單的眼科專家。診斷客戶後，他說：「雙眼球晶體好似一對太陽眼鏡，用探射燈照着你雙眼，你只會覺得好似慳電膽那樣」，眼科專家建議客戶盡快做手術，更換眼球晶體，兼且清除黃斑點視網膜前膜，否則愈來愈嚴重。他朝做完手術都會影響康復後的視力，所以愈早做愈好。

客戶本來打算執教鞭多一年，等暑假才做手術，都等不到了，索性預約復活節假，3月尾做手術。如此一來，可以有十多日假期來休養。

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眼科大手術怎樣賠？

客戶住院一晚，大房床位，手術費、醫院雜費、麻醉師費用，出院付費27萬元，找回3,000元。筆者知道只是享有普通病房的醫療保險，加上附加醫療保障。你幫筆者計算一下，「到底要不要貼十零廿萬呢？」

客戶還有3年「登陸」（年屆60歲），個人醫療保險，去年第三季續保保費10,300元有找！

醫院管理局私家病人，手術收費：摘除白內障晶體更換人工晶體，為第一類型大手術，收費37,800至48,800元，清除視網膜前膜，為另一行大型手術收費相若，就算住院一晚做3個手術，傳統基本的醫療保險，到底賠成點？下期再告訴你。

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第807期《iMoney》Focus。

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撰文：鄭日棱