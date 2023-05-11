  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 01:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑜一·天海首批推90伙　折實每呎26718元　較上期提價3%

股樓投資 17:28 2023/05/11

分享：

分享：

華懋及港鐵（00066）合作的何文田瑜一·天海今公布首張價單，涉90伙，實用面積364至960平方呎，涵蓋一房至三房戶型，定價總值約16億元，發展商提供最高15%折扣，折實入場價798.91萬元，折實平均呎價約26,718元。對比3月底推出、同系IC期的首批折實的25,953元高約3%，對比再早兩星期推出的IB期首批24,838元則高7.6%。

華懋集團銷售總監封海倫形容是次首批定價為「壓軸升ONE價」，跟據發展商自己對該期數單位的景觀作定價，坦言跟過去推出的兩期難以直接相比，但亦有參考個別景觀類近單位的成交價。發展商將於本周六正式對外開放三個全新的示範單位，同日開始收票，部署最快下周開售。首輪銷售中有機會以招標形式推出項目的向南三房大單位，並表示對該期數單位採較惜售的策略，料不會像前兩期一樣於第一輪銷售就盡推單位

首批單位提供23伙一房、49伙兩房及18伙三房戶，折實價介乎798.91萬至2918.56萬元，折實呎價21,948至31,107元。其中全數一房單位折實價低於1,000萬元，而兩房單位中有6伙為向南單位。

延伸閲讀：【多相】瑜一·天海示範單位陪你睇 大自然美學主題 融合現代禪風藝術【下一頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

 

同場加映【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

同場加映【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

一手市場 瑜一 何文田 港鐵 華懋 私人屋苑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北水點睇】資金持續南下「愈跌愈買」 多隻港股ETF份額創歷史新高
【北水點睇】資金持續南下「愈跌愈買」 多隻港股ETF份額創歷史新高
【iMoney母親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney母親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【稅局搬遷】稅務局完成搬遷　下周一起所有辦事處均於啟德辦公
【稅局搬遷】稅務局完成搬遷　下周一起所有辦事處均於啟德辦公
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款