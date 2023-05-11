瑜一·天海首批推90伙　折實每呎26718元　較上期提價3%

華懋及港鐵（00066）合作的何文田瑜一·天海今公布首張價單，涉90伙，實用面積364至960平方呎，涵蓋一房至三房戶型，定價總值約16億元，發展商提供最高15%折扣，折實入場價798.91萬元，折實平均呎價約26,718元。對比3月底推出、同系IC期的首批折實的25,953元高約3%，對比再早兩星期推出的IB期首批24,838元則高7.6%。

華懋集團銷售總監封海倫形容是次首批定價為「壓軸升ONE價」，跟據發展商自己對該期數單位的景觀作定價，坦言跟過去推出的兩期難以直接相比，但亦有參考個別景觀類近單位的成交價。發展商將於本周六正式對外開放三個全新的示範單位，同日開始收票，部署最快下周開售。首輪銷售中有機會以招標形式推出項目的向南三房大單位，並表示對該期數單位採較惜售的策略，料不會像前兩期一樣於第一輪銷售就盡推單位

首批單位提供23伙一房、49伙兩房及18伙三房戶，折實價介乎798.91萬至2918.56萬元，折實呎價21,948至31,107元。其中全數一房單位折實價低於1,000萬元，而兩房單位中有6伙為向南單位。

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