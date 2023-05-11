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【Google Bard】Bard支援全球180國家使用　惟欠中國內地、香港

科技 17:17 2023/05/11

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Google在I/O大會上宣布，其AI聊天工具Bard將全面開放予180個國家/地區使用，並提供英、日、韓3種語言版本。惟據Google官網顯示，中國內地及香港並不在是次開放使用的名單上。

【Google I/O】Google建Find My Device網絡　可反向偵測追蹤訊號

此前，Bard只在美英兩地進行測試。在Google宣布全面開放該工具後，180個國家/地區的用戶可透過Bard官方網站，搶先試用Bard AI功能。惟香港用戶試圖經此方法試用Bard時，頁面會出現「Bard isn’t currently supported in your country. Stay tuned!（Bard暫時在你身處的城市並不支援，敬請期待！）」的訊息。

據Bard Help官網的資料顯示，是次Bard的應用範圍，雖覆蓋台灣、泰國、新加坡等東南亞國家/地區。惟獨中國、香港未包括在內。

【開發者福音】Google Play擴大AI應用　助開發者自訂App資訊頁面

【Google I/O】Android陣營新桌布功能　由生成式AI創作Wallpaper

責任編輯：殷凱怡

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