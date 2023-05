【Google Bard】Bard支援全球180國家使用　惟欠中國內地、香港

Google在I/O大會上宣布,其AI聊天工具Bard將全面開放予180個國家/地區使用,並提供英、日、韓3種語言版本。惟據Google官網顯示,中國內地及香港並不在是次開放使用的名單上。

此前,Bard只在美英兩地進行測試。在Google宣布全面開放該工具後,180個國家/地區的用戶可透過Bard官方網站,搶先試用Bard AI功能。惟香港用戶試圖經此方法試用Bard時,頁面會出現「Bard isn’t currently supported in your country. Stay tuned!(Bard暫時在你身處的城市並不支援,敬請期待!)」的訊息。

據Bard Help官網的資料顯示,是次Bard的應用範圍,雖覆蓋台灣、泰國、新加坡等東南亞國家/地區。惟獨中國、香港未包括在內。

責任編輯:殷凱怡

