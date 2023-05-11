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美國防疫遣返令限期届滿 每日多達千名移民湧紐約市

環球社會熱點 17:00 2023/05/11

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美國政府在新冠疫情期間推出防疫遣返令，限期於今日（11日）届滿。紐約市政府估計每日有多達千名移民湧入當地，遣返令結束後數字更會上升。

南韓下調新冠疫情預警級別 6月起確診者免強制隔離 【下一頁】

2020年3月，時任美國總統特朗普（Donald Trump）引用《公共衛生法》第42條，授予美國當局緊急權力阻止疫情傳播，包括迅速驅逐美墨邊境的非法移民和尋求庇護者。

由於美國聯邦政府今日結束新冠疫情緊急狀態，根據第42條頒布的防疫遣返令也會届滿。美國官員預計，每日入境人數將由3月的5,000多人，於5月大幅增至過萬人。

紐約市政府移民政策負責人卡斯特羅（Manuel Castro）周三（10日）表示，近期每日約有800至1,000名移民抵達紐約。

特朗普籲共和黨企硬削開支 「債務違約亦可能無事」 【下一頁】

據悉，邊境巡邏人員僅於周二（9日）已拘捕過萬名移民。

他估計防疫遣返令限期届滿後，會有大批移民穿越南部邊境，當中可能會有超過1.2萬人到達紐約。

《紐約郵報》指自去年春天以來，已有近6.1萬名移民抵達紐約市。紐約市目前分別於120多間酒店，利用公帑安置超過3.7萬名移民。

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責任編輯：鄭錦玲

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