▲ 【母親節快樂】港鐵5月13、14日舉行半價乘車優惠 並增加660班車

適逢母親節，港鐵 （00066） 將於本周末（5月13及14日）再度推出「感謝日」，以半價車費優惠答謝乘客。期間，港鐵會加強列車服務，兩天合共增加660班列車，方便乘客出行。

乘客於「感謝日」期間使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，或以二維碼乘搭重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠。半價優惠包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程。半價優惠亦可與轉乘、特惠站以及全月通連接車程75折優惠同時使用。

八條港鐵綫包括港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、屯馬綫、東鐵綫、東涌綫及迪士尼綫，將於周六及周日大部分時段行走較平時周末更頻密的班次，兩日合共增加660班車。同時，輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛以增加載客量。

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編輯：姚卓然