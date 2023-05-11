【香港出口】香港3月出口及進口貨量按年跌5.0%及3.2%　分析師：或要到Q3才有望變正數

政府統計處今日（11日）發表3月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。2023年3月與2022年3月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌5.0%及3.2%，分析師指符合市場預期。

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若按季度比較，2023年首季比2022年首季，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌20.9%及15.7%。經季節性調整的數字顯示，2023年首季與2022年第四季比較，商品整體出口貨量下跌0.2%，而商品進口貨量則上升2.6%。

2023年3月與2022年3月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.5%及2.8%。2023年首季與2022年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.7%及3.9%。

輸往中國內地貨量錄跌幅

2023年3月與2022年3月比較，輸往中國內地（內地）（-13.6%）、越南（-4.0%）及印度（-1.1%）的整體出口貨量錄得跌幅。另一方面，輸往台灣（6.1%）及美國（9.6%）的整體出口貨量則上升。

與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：印度（7.5%）、內地（5.1%）、美國（4.8%）、越南（2.6%）及台灣（0.9%）。

進口中國內地貨量上升11.1%

2023年3月與2022年3月比較，來自新加坡（-24.1%）、台灣（-18.7%）、美國（-14.1%）及日本（-10.3%）的進口貨量錄得跌幅。另一方面，來自內地的進口貨量則上升11.1%。



同時來自內地（5.3%）、美國（2.6%）、台灣（2.1%）及日本（1.1%）的進口價格上升。另一方面，來自新加坡的進口價格則下跌1.7%。

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預期要到今年第三季才有好轉

上海商業銀行研究部主管林俊泓指，由於3月時中港開始陸續解封，很多工廠積壓的訂單也趕著出貨，因此出口貨量有所改善，但在4月就會冷卻下來。他坦言這之後就要看新訂單的數字，未來幾個月難望有好的表現，預期最少要到今年第三季才有望出現正數。

香港中華出入口商會副秘書長李志峰表示，3月份整體的進出口數字下滑的情況有所緩解，業界對在上次的數據比較焦慮，這次的數據顯示香港進出口貿易的整體趨勢是相對平穩，但仍然面對多重挑戰。具體復甦時間很難預測，希望日後解決人才不足、成本問題的政策落實後可以重回上昇的軌道。

跌幅收窄反映香港出口因通關而改善

香港中華廠商聯合會則回應指，2023年3月與去年3月比較，商品整體出口貨量雖然仍下跌5%，但跌幅已較上月的11.8%收窄，反映香港出口正隨著年初以來兩地逐步恢復全面通關而改善。

由於內地經濟增長漸拾動力，帶動需求增加，中國進出口貿易表現亦雙雙有所改善，加上去年低基數效應的影響，預計香港對外商品貿易將從今年第二季度起逐漸擺脫頹勢，並在下半年重新錄得單位數的按年增長。

責任編輯：李智賢

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