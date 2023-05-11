  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 01:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港出口】香港3月出口及進口貨量按年跌5.0%及3.2%　分析師：或要到Q3才有望變正數

商業 16:38 2023/05/11

分享：

分享：

政府統計處今日（11日）發表3月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。2023年3月與2022年3月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌5.0%及3.2%，分析師指符合市場預期。

【香港出口】首兩月出口貨量按年跌28.5%　分析師預計3月會升1成

若按季度比較，2023年首季比2022年首季，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌20.9%及15.7%。經季節性調整的數字顯示，2023年首季與2022年第四季比較，商品整體出口貨量下跌0.2%，而商品進口貨量則上升2.6%。

2023年3月與2022年3月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.5%及2.8%。2023年首季與2022年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.7%及3.9%。

輸往中國內地貨量錄跌幅

2023年3月與2022年3月比較，輸往中國內地（內地）（-13.6%）、越南（-4.0%）及印度（-1.1%）的整體出口貨量錄得跌幅。另一方面，輸往台灣（6.1%）及美國（9.6%）的整體出口貨量則上升。

與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：印度（7.5%）、內地（5.1%）、美國（4.8%）、越南（2.6%）及台灣（0.9%）。

進口中國內地貨量上升11.1%

2023年3月與2022年3月比較，來自新加坡（-24.1%）、台灣（-18.7%）、美國（-14.1%）及日本（-10.3%）的進口貨量錄得跌幅。另一方面，來自內地的進口貨量則上升11.1%。
 
同時來自內地（5.3%）、美國（2.6%）、台灣（2.1%）及日本（1.1%）的進口價格上升。另一方面，來自新加坡的進口價格則下跌1.7%。

【香港出口】1月份出口貨量續挫按年跌近4成　輸往中、台跌近5成　美、印跌逾3成

預期要到今年第三季才有好轉

上海商業銀行研究部主管林俊泓指，由於3月時中港開始陸續解封，很多工廠積壓的訂單也趕著出貨，因此出口貨量有所改善，但在4月就會冷卻下來。他坦言這之後就要看新訂單的數字，未來幾個月難望有好的表現，預期最少要到今年第三季才有望出現正數。

香港中華出入口商會副秘書長李志峰表示，3月份整體的進出口數字下滑的情況有所緩解，業界對在上次的數據比較焦慮，這次的數據顯示香港進出口貿易的整體趨勢是相對平穩，但仍然面對多重挑戰。具體復甦時間很難預測，希望日後解決人才不足、成本問題的政策落實後可以重回上昇的軌道。

跌幅收窄反映香港出口因通關而改善

香港中華廠商聯合會則回應指，2023年3月與去年3月比較，商品整體出口貨量雖然仍下跌5%，但跌幅已較上月的11.8%收窄，反映香港出口正隨著年初以來兩地逐步恢復全面通關而改善。

由於內地經濟增長漸拾動力，帶動需求增加，中國進出口貿易表現亦雙雙有所改善，加上去年低基數效應的影響，預計香港對外商品貿易將從今年第二季度起逐漸擺脫頹勢，並在下半年重新錄得單位數的按年增長。

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】翻撻80年代Roller熱潮　辦暑期班增市場認知
開啟hket App，閱讀全文

知多啲

【香港出口】2022年12月份出口貨量按年續挫32.3%　輸往台、中、美跌幅超過3成
【香港出口】2022年12月份出口貨量按年續挫32.3%　輸往台、中、美跌幅超過3成
【香港出口】2022年11月份出口貨量按年大跌26.9%　輸往中、美急跌逾3成
【香港出口】2022年11月份出口貨量按年大跌26.9%　輸往中、美急跌逾3成
【香港出口】出口貨量跌幅擴大　10月下跌15.6%
【香港出口】出口貨量跌幅擴大　10月下跌15.6%
【香港經濟】9月出口貨量跌15.3%　輸美貨量大跌3成
【香港經濟】9月出口貨量跌15.3%　輸美貨量大跌3成
經濟數據表現 政府統計處 香港 貿易 中國

上一篇文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）

下一篇文章

【網上欺詐】英國人因欺詐每分鐘損失22,600港元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美酒佳餚】HOFEX展覽吸3.8萬名買家　展商指明年可望轉守為攻
【美酒佳餚】HOFEX展覽吸3.8萬名買家　展商指明年可望轉守為攻
【創業奇兵】90後女創業家4大心法　敢出走舒適圈不自滿
【創業奇兵】90後女創業家4大心法　敢出走舒適圈不自滿
【母親節2023】學製永生花、生酮蛋糕刻字慶祝母親節　創新禮品受歡迎
【母親節2023】學製永生花、生酮蛋糕刻字慶祝母親節　創新禮品受歡迎
【香港出口】香港3月出口及進口貨量按年跌5.0%及3.2%　分析師：或要到Q3才有望變正數
【香港出口】香港3月出口及進口貨量按年跌5.0%及3.2%　分析師：或要到Q3才有望變正數
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【母親節2023】母親節個性化禮物　最快一個工作天完成製作
【母親節2023】母親節個性化禮物　最快一個工作天完成製作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款