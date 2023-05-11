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「瓦格納」首領屢狠批俄政府 傳普京或出手禁聲

環球政治 16:31 2023/05/11

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俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」的首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）近日屢次出言，批評俄羅斯政府支援不足。有傳總統普京（Vladimir Putin）或會出手，阻止普里戈津繼續大放厥詞。

【俄烏戰爭】俄僱傭兵「瓦格納」改口 續留巴赫穆特 【下一頁】

俄羅斯獨立新聞媒體Meduza引述克里姆林宮消息人士，指普里戈津多次攻勢政府高層及重申瓦格納在烏克蘭東部巴赫穆特（Bakhmut）前線彈藥支援不足，舉動已超越莫斯科政府底線。

消息人士聲稱，如果普里戈津繼續發聲，普京可能動用國安人員阻止。據悉，俄國媒體亦接獲警告，若普里戈津再次批評國防部及聲稱前線失利，他們將要形容普里戈津為叛徒。

【俄烏戰爭】俄勝利日巡遊規模縮減 批烏提前慶二戰勝利 【下一頁】

一旦普里戈津再次「越級」發言，甚至重提撤兵巴赫穆特，俄國政府有指將會直接插手干預。普里戈津被指仍維持直接與普京通話的渠道，惟消息人士指普京近來已拒絕再接聽普里戈津來電。

Meduza報稱，普里戈津連串「失控」言論可能與他曾保證在限期前攻下巴赫穆特有關。有猜測指普里戈津或承諾在周二（9日）衛國勝利日前佔領巴赫穆特，因此才罕有動用主力部隊參戰。

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責任編輯：吳漢培

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