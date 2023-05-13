  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 20:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【與ChatGPT面談】iPhone推免費AI應用程式　「Call Annie」同AI進行視像通話

18:00 2023/05/13

分享：

分享：

ChatGPT等人工智能（AI）軟件盛行，其強大功能幾乎可以回答用戶所有問題，但一直只支援文字或圖像等對答，沒有「面對面」交流。近日，一款新推出的AI視像對話應用程式「Call Annie」當中，終於有虛擬人物與用戶交談，並由OpenAI旗下的ChatGPT模型驅動，回覆能力與ChatGPT無異。

Call Annie會顯示一個由文字生成影像工具Midjourney設計，從多方面模擬人類的虛擬女性，無論表情，眼和嘴部的動作均表現到「她在聆聽和思考用戶的說話」。用戶只要進入應用程式，按下Call Annie按鈕，便能展開對話。若用戶不率先先開始對話， Annie就會先提出問題，如詢問用戶近況。用戶亦能點選頂部「對話想法」按鈕，獲取不同種類的聊天主題。

【AI Cover】AI生成Bruno Mars版Cover　唱南韓女團NewJeans歌曲（有片）

【AI孫燕姿】歌手唔洗撈？　AI孫燕姿翻唱周杰倫、陳奕迅、Avril Lavigne經典歌　網絡爆紅

程式分為iOS及網頁版本，視訊通話功能只支援iPhone 12或以後機種，而此前的機種則只能透過聲音和Annie交談。由於它是由OpenAI旗下的ChatGPT模型驅動，故能回覆所有ChatGPT能回答的問題。若其找不到正確回覆便會為用戶在網路尋找合適的答案。

另外，Call Annie開發人員向Reddit透露，程式不會儲存任何聲音，但語音內容會轉成文字傳送到ChatGPT，而用戶亦能刪除對話。開發人員預期程式未來能支援ChatGPT-4 ，並能保存記憶。

【追上ChatGPT】Google應用AI升級　 Bard全面開放使用

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】常換VR遊戲添新鮮感　增會員制吸海外客
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Twitter功能】Twitter推加密訊息　用戶需先加入認證計劃
2023/05/11
【Twitter功能】Twitter推加密訊息　用戶需先加入認證計劃
【開發者福音】Google Play擴大AI應用　助開發者自訂App資訊頁面
2023/05/11
【開發者福音】Google Play擴大AI應用　助開發者自訂App資訊頁面
【AI大戰】Meta亞太地區用戶數目增　擬聚焦AI等三大領域續搶客
2023/05/12
【AI大戰】Meta亞太地區用戶數目增　擬聚焦AI等三大領域續搶客

你可能感興趣

【Twitter功能】Twitter推加密訊息　用戶需先加入認證計劃
16:48 2023/05/11
【Twitter功能】Twitter推加密訊息　用戶需先加入認證計劃
【開發者福音】Google Play擴大AI應用　助開發者自訂App資訊頁面
14:07 2023/05/11
【開發者福音】Google Play擴大AI應用　助開發者自訂App資訊頁面
【AI大戰】Meta亞太地區用戶數目增　擬聚焦AI等三大領域續搶客
08:00 2023/05/12
【AI大戰】Meta亞太地區用戶數目增　擬聚焦AI等三大領域續搶客
手機Apps 科技產品 人工智能 軟件 iPhone 12 iOS iPhone

下一篇文章

【AI創新】專訪百事PepsiCo首位設計總監　籲留意「Phygital」將產品融合數碼世界
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人幣定存】人幣定存息全城最高20厘 享高息須先符兩大條件
【人幣定存】人幣定存息全城最高20厘 享高息須先符兩大條件
【港元定存】一年港元定存最高3.75厘 拆息抽升掀加息戰
【港元定存】一年港元定存最高3.75厘 拆息抽升掀加息戰
【米芝蓮主廚】隔音工程師化身米芝蓮「廚魔」　熱誠+天賦創高峰
【米芝蓮主廚】隔音工程師化身米芝蓮「廚魔」　熱誠+天賦創高峰
【互認基金】 首季北上基金累計淨吸資146億元 南下產品吸逾10億元
【互認基金】 首季北上基金累計淨吸資146億元 南下產品吸逾10億元
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款