【與ChatGPT面談】iPhone推免費AI應用程式　「Call Annie」同AI進行視像通話

ChatGPT等人工智能（AI）軟件盛行，其強大功能幾乎可以回答用戶所有問題，但一直只支援文字或圖像等對答，沒有「面對面」交流。近日，一款新推出的AI視像對話應用程式「Call Annie」當中，終於有虛擬人物與用戶交談，並由OpenAI旗下的ChatGPT模型驅動，回覆能力與ChatGPT無異。

Call Annie會顯示一個由文字生成影像工具Midjourney設計，從多方面模擬人類的虛擬女性，無論表情，眼和嘴部的動作均表現到「她在聆聽和思考用戶的說話」。用戶只要進入應用程式，按下Call Annie按鈕，便能展開對話。若用戶不率先先開始對話， Annie就會先提出問題，如詢問用戶近況。用戶亦能點選頂部「對話想法」按鈕，獲取不同種類的聊天主題。

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程式分為iOS及網頁版本，視訊通話功能只支援iPhone 12或以後機種，而此前的機種則只能透過聲音和Annie交談。由於它是由OpenAI旗下的ChatGPT模型驅動，故能回覆所有ChatGPT能回答的問題。若其找不到正確回覆便會為用戶在網路尋找合適的答案。

另外，Call Annie開發人員向Reddit透露，程式不會儲存任何聲音，但語音內容會轉成文字傳送到ChatGPT，而用戶亦能刪除對話。開發人員預期程式未來能支援ChatGPT-4 ，並能保存記憶。

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責任編輯：歐朗欣

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