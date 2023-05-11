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【單位直擊】鄰近港鐵站+高層單位　將軍澳兩房居屋500萬沽

股樓投資 16:27 2023/05/11

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鄰近港鐵寶琳站的欣明苑，近期錄得一宗低於銀行估價的買賣。美聯物業黃少明說，居屋欣明苑C座高層3室，實用面積401平方呎，兩房間隔，早前以500萬元（自由市場價）沽出，較大型銀行網上估價低逾半成，實用呎價則約12,469元。 

據悉，業主於4月初放盤，當時開價550萬元，期內曾減價至530萬元，終累減50萬元，以500萬元沽出。黃少明透露，業主見近期單位無人問津，加上不太睇好後市，所以才肯減價賣樓。從相片可見，單位裝修企理（見下圖）

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資料顯示，原業主於1990年2月以28.99萬元（綠表價）購入上述單位，相信扣除補地價金額後，業主賬面獲利豐厚。 

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撰文 : 黃卓賢

居屋 寶琳 欣明苑 美聯物業
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