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【人民幣港股】港交所5月27日連續兩周末　模擬演習人民幣雙櫃台結算運作

股市 16:10 2023/05/11

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【人民幣港股】港交所5月27日連續兩周末　模擬演習人民幣雙櫃台結算指示　

港交所 （00388） 正進行證券市場「港元—人民幣」雙櫃台模式的端對端測試，最新再向市場參與者公告，將在5月27日、6月3日連續兩個星期六安排模擬演習，供結算參與者以練習跨櫃台證券轉換運作。

港交所表示，結算參與者可於模擬演習中練習「多櫃台合資格證券轉換指示」以及新功能「即日雙櫃台交收轉換指示」，結算參與者可利用預設的持續淨額交收數額及股份結餘練習雙櫃台模式之有關運作。

港交所旗下香港結算預期，結算參與者參與是次模擬演習以熟習雙櫃台模式的運作及確保其前線及後勤系統均能處理雙櫃台證券的結算及交收。

港交所去年底預計，可在今年上半年推出雙櫃台模式及雙幣股票莊家機制。

港交所「人民幣雙櫃台模式」據報測試未如理想 港交所：系統不提升已可交易，可見【下一頁】

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

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相關文章：

【人民幣港股】港交所宣布明年上半年推　雙櫃台模式及雙幣股票莊家機制

編輯：麥德銘

香港交易所（00388） 股票 港股 香港交易及結算所有限公司
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