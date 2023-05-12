【AI大戰】Meta亞太地區用戶數目增　擬聚焦AI等三大領域續搶客

社交媒體平台業務近年不斷擴張，透過提供不同的服務，來吸引用戶以及廣告商。作為社交媒體巨頭Facebook和Instagram母企的Meta，近日舉行傳媒簡報會時就提到，亞太地區用戶數目以及參與度正不斷增長，Meta也盼能把握機會，為求能讓廣告商在其平台上能接觸更多客群。因此Meta將會在未來專注於三大領域發展，分別是：短片、商務式訊息（Business Messaging）及人工智能（AI）技術應用。

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Meta亞太區副總裁Dan Neary在簡報會上提到，目前全球有30億人每天在使用Meta旗下的社交平台，每月則超過38億人，「其中亞太地區是十分重要的成長領域，活躍用戶佔全球43%，也佔用戶增長的60%。」與此同時，超過2億間企業正採用Meta平台與客戶聯繫，也有超過1,000萬企業透過平台進行廣告推銷。

Neary直言，這對於Meta來說，是一個極大的機會，因此該企將會把握時機，聚焦於三大領域發展，未來將會針對相關領域，推出更多新服務和功能，來吸引用戶和廣告商。

首先是影片領域，Neary透露，影片是亞太地區增長最快的業務，而Reels則是Meta增長最快的平台，用戶每日轉發Reels的次數超過20億，數量在過去六個月倍增。其次則是商務式訊息（Business Messaging）業務，目前每周有超過10億人透過Meta的訊息服務（Messaging）與企業帳戶聯繫，而目前全球40%的廣告商也已經採用此方式，因此未來也將會持續推行相關業務發展。

外界終了解AI威力 Meta加以應用

而第三個領域人工智能（AI）技術應用，也是Meta最重要的業務之一。Neary直言，其實該企已採用AI技術已經一段長時間，例如早前推出Reels時，就採用了AI個人化技術，推動了用戶在Instagram上花費的總時間增加了24%以上。除了用戶體驗有所增長外，該企也使用AI來幫助讓廣告主的投資獲得更高的報酬率。他坦言，近日外界也終於開始了解AI的威力，因此Meta未來將會擴大應用，也將會在不久的將來宣布更多新功能和產品。

不過，AI引發的爭議愈來愈多。Meta亞太區產品營銷總經理陳鎮泉（James Tan）就補充指，了解目前外界對採用AI的憂慮，因此該企會將產品安全性放在首位，確保用戶私隱以及受到公平對待。他又強調，AI的責任不是一間公司可以做得到，必須要政府、學界以及各大機構共同合作，才能商討合適的政策。

James另作出預告，該企將會在本月稍後時間為Meta Advantage工具進行更新並變得更智能，廣告商屆時只需要一鍵，便可將他們的手動銷售活動轉變成Advantage+購物廣告活動。

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記者：曾曉汶

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