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挪威政府計劃撥款53億美元 以補償通貨膨脹及援助烏克蘭

環球政經 09:35 2023/05/11

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挪威政府周四（11日）表示，它計劃在2023年從其主權財富基金中額外支出560億挪威克朗（53億美元），以補償飆升的通貨膨脹並支付對烏克蘭的援助。

政府修訂後的預算顯示，來自1.4萬億美元主權財富基金的現金支出今年預計將達到3,726億克朗，高於去年10月原計劃的3168億克朗。

財政部在2月份警告指最初的支出計劃中低估了價格上漲的影響，議會在同月也承諾大幅增加對烏克蘭戰爭的資助。

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財政部在一份聲明中說，去年秋天，2023年國家預算中的價格增長高於預期，意味著原來的預算比當時的意圖變得更加緊縮。增加的支出將補償意外的價格和工資增長，確保基本福利服務的穩定性和可預測性。

政府的預測顯示，財政預算將在2023年支出約3.0%的主權財富基金，而10月預算中看到的是2.5%，高於挪威央行最新預測的2.8%。

挪威央行將於6月22日提出一套新的挪威經濟預測。所謂的預算衝動是衡量支出計劃對經濟增長的影響，現在預計2023年將在0.3％至0.4％的範圍內為正，高於秋季預算中的-0.6％。

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記者：張瑋婷

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