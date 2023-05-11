挪威政府計劃撥款53億美元 以補償通貨膨脹及援助烏克蘭

挪威政府周四（11日）表示，它計劃在2023年從其主權財富基金中額外支出560億挪威克朗（53億美元），以補償飆升的通貨膨脹並支付對烏克蘭的援助。

政府修訂後的預算顯示，來自1.4萬億美元主權財富基金的現金支出今年預計將達到3,726億克朗，高於去年10月原計劃的3168億克朗。

財政部在2月份警告指最初的支出計劃中低估了價格上漲的影響，議會在同月也承諾大幅增加對烏克蘭戰爭的資助。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

財政部在一份聲明中說，去年秋天，2023年國家預算中的價格增長高於預期，意味著原來的預算比當時的意圖變得更加緊縮。增加的支出將補償意外的價格和工資增長，確保基本福利服務的穩定性和可預測性。

政府的預測顯示，財政預算將在2023年支出約3.0%的主權財富基金，而10月預算中看到的是2.5%，高於挪威央行最新預測的2.8%。

挪威央行將於6月22日提出一套新的挪威經濟預測。所謂的預算衝動是衡量支出計劃對經濟增長的影響，現在預計2023年將在0.3％至0.4％的範圍內為正，高於秋季預算中的-0.6％。

同場加映【青姐話】中特估 有段古

同場加映【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷