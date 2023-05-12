【京東業績】京東高開8%　首季收入增1.4%、經調整純利75.9億人幣

▲ 【京東業績】京東首季收入增1.4%、經調整純利75.9億人幣 同勝預期

內地電商巨頭兼藍籌股京東 （09618） 周四（5月11日）收市後公佈2023年首季業績，期內收入2429.56億元（人民幣，下同），按年增1.4%，略高預期的2405億元；純利62.61億元，去年同期蝕29.91億元，勝預期的賺29億元；經調整純利75.91億元，按年增88.3%，高過預期的賺53.4億元。

京東周五（12日）高開8.2%，報146元。而京東美股（美：JD）昨晚向好，最後升7.2%，報37.63美元。

京東突然宣布京東集團首席執行官徐雷即將卸任，由首席財務官許冉接任，詳情可看【下一頁】

京東首季業績要聞

對於京東首季表現，徐雷稱，京東首季努力精細化運營、優化商品組合，以及豐富服務範圍等，帶動京東盈利水平顯著提升。徐雷又指，未來數季將進一步完善業務架構，以服務全中國更廣泛的用戶群體，強調集團會保持靈活性以抓住業務發展中的增長機會。

京東零售首季收入為2123.58億元，按年跌2.1%，經營利潤98.44億元，按年增24.7%。京東上季起推百億補貼，期內營銷開支仍然受控，按年降8.0%至80億元。

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編輯：李哲毅